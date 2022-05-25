Şehit annesinden evladına acı dolu veda - Haberler

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (24) naaşı, İzmir'deki baba evinde alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine götürüldü. Şehit Cankaya'nın tabutuna sarılan şehidin annesi, babası, kardeşi ve nişanlısı göz yaşlarına boğuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın naaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanında düzenlenen törenin ardından, helallik alınmak üzere Bornova ilçesinde bulunan baba evine getirildi. Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde şehidin ailesi ve nişanlısının yanı sıra askeri erkan da hazır bulunurken ve mahalle sakinleri şehit cenazesini alkışlarla karşıladı. Okunan Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehidin tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile birlikte şehidin nişanlısı Esra Doğru gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit oğluna acı veda

Daha sonra tekbirler eşliğinde şehidin tabutu İzmir Büyükşehir Belediyesi aracına alınırken, oğlunun fotoğrafına sarılan anne Nazire Cankaya, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi, yine mahalle halkının alkışları eşliğinde defnedilmek üzere karayoluyla Kütahya'nın Simav ilçesine doğru yola çıktı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel