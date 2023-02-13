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Şehit annesinden 55 bin lira bağış

Yerel Haberler

Şehit annesinden 55 bin lira bağış

Kahramanmaraş'ın önce Pazarcık ardından Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce kişi öldü ve yaralandı.

Kahramanmaraş'ın önce Pazarcık ardından Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce kişi öldü ve yaralandı. Felaketin ardından yaraların sarılması için tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta çok sayıda kişi bağışta bulundu. Sivas'ta yürekleri ısıtan bir haber de Divriği'den geldi. 27 Ekim 1996 tarihinde Diyarbakır Kulp'ta teröristlerle girilen çatışmada şehadet şerbetini içen Uzman Çavuş Metin Özdem'in annesi Ayşe Özdem depremzedelere tam 55 bin lira bağışta bulundu. Şehit annesinin duyarlı davranışı büyük takdir topladı. - SİVAS

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Sivas Yerel Haberler

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