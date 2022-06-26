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Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te 1993 yılında şehit olan Piyade Çavuş Turgut İlhanbey'in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'te 1993 yılında şehit olan Piyade Çavuş Turgut İlhanbey'in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin annesi Perdane İlhanbey',m cenaze namazına Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcü ve şehidin ailesi katıldı. Şehit İlhanbey'in annesi Perdane İlanbey (94), Ali Çam caminde kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak Bağbaşı Mezarlığına defnedildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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