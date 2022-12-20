Şehit annesi eline mikrofonu aldı: 'Yerine evladını koydu, intikamını doya doya alacak'

Tunceli'de şehit düştükten sonra dünyaya gelen çocuğuna ismi verilen Jandarma Üstçavuş Celil Mutlu'nun annesi, oğlu adına açılan kütüphanede eline mikrofonu alarak, "Yerine evladını koydu, asker olacak. Bunu da duysunlar kaldığı yerden devam edecek. Babasının intikamını doya doya alacak. Babasının yüreği var onda" dedi.

3 Aralık 2021'de Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle sağlanan temasta 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, Mersin Erdemlili Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) şehit olmuştu. Şehit Mutlu'nun isminin yaşatılması için Erdemli Anadolu Lisesinde hazırlanan kütüphaneye ismi verildi. Kütüphanenin açılışına; Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Ali ve annesi Emine, eşi Melike ve 7 aylık oğlu Celil Ayaz Alp Mutlu, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler böyle bir kütüphanenin şehidin adına açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şehit Celil Mutlu adına kütüphane kurduklarını anımsatan Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi, babası, eşi ve Celil bebekle açılışı yapacaklarını kaydetti. Buradan faydalanacak öğrenci ve öğretmenlerin şehit Mutlu'yu her daim yad edeceğine değinen Vali Pehlivan, "Dünden bugüne, vatanın birliği beraberliği, şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanımızın susmaması için mücadele edip canını feda eden bütün şehitlerimiz saygıyla yad edecek bugünün ve yarının nesilleri" şeklinde konuştu.

Şehit annesi: "Babasının intikamını doya doya alacak"

Vali Pehlivan'dan mikrofonu isteyen şehit annesi Emine Mutlu da, "Yerine evladını koydu. Asker olacak inşallah. Bunu da duysunlar kaldığı yerden devam edecek. Babasının intikamını doya doya alacak. Biz görmezsek burada kalanlar da görsün inşallah. Aslanlar gibi yetişecek benim çocuğum (torunum). Babasının yüreği var onda" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan kucağına şehidin hiç görmediği, ismini taşıyan Celil bebeği alarak, aile üyeleriyle birlikte kurdeleyi kesip, kütüphanenin açılışını yaptı. 4 bin 500 adet kitap bulunan kütüphaneyi gezen Vali Pehlivan şehit ailesi adına 500 adet kitap bağışında bulunarak, okul idarecilerine teslim etti. - MERSİN