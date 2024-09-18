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Şehit Anneleri Kırıkkale Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

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Kırıkkale'de şehit anneleri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek imece usulüyle hazırladıkları gözlemeleri jandarma personeline ikram etti. Jandarma personeli, etkinlikte şehit anneleriyle sohbet etti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden şehit anneleri, jandarma personeline imece usulüyle hazırladıkları gözlemelerden ikram etti.

Kırıkkale'de şehit anneleri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Şehit anneleri, burada düzenlenledikleri etkinlikte imece usulüyle hszırladıkları gözlemeleri jandarma peroneline ikramda bulundu. Jandarma personeli, şehit anneleriyle bir süre sohbet etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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