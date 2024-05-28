Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde düğün töreni: Gelin ve damat, şehit amcasının kabrini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde yaşayan Kamil Üngör, Merve Gül Üngör ile dünya evine girerken, en mutlu gününde 2001 yılında şehit olan amcasının kabrini ziyaret etti. Gelin alma töreninde şehitlikte bulunan şehit Kamil Üngör'ün mezarı başında aile büyükleri ile beraber Fatiha okuyup dua ettiler.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve hayatını Merve Gül Üngör ile birleştiren Kamil Üngör, en mutlu gününde 2001 yılında şehit olan ve ismini aldığı amcasının kabrini ziyaret etti.

İlçenin Ayvalı mahallesinde şehit Kamil Üngör'ün yeğeni Kamil ile Merve Gül Üngör Ayvalı, yapılan düğünle dünya evine girdiler. 14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde teröristlerin hain pususunda hayatını kaybeden Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün şehadetinden sonra dünyaya gelen ve ailesi tarafından ismi verilen Kamil Üngör, amcasını unutmadı. Gelin alma töreninde konvoyla beraber Ayvalı Mahalesindeki şehitliğe gelen yeni çift, şehitlikte bulunan şehit Kamil Üngör'ün mezarı başında aile büyükleri ile beraber Fatiha okuyup dua ettiler.

Duygusal anların yaşandığı anlarda şehit babası Mehmet Üngör gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit kardeşi Ahmet Üngör "Şehidimizin ismini evladımızda yaşatıyoruz. Bugün bu güzel günümüzde acımızın yanında mutlu bir sevinç yaşıyoruz. Yavrularımın mutlulukları daim olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyitgazi Eskişehir Dünya Yerel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Bakmadan Geçme

29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın hangi eseri? Süleymaniye Camii ne zaman yapıldı, özellikleri neler? Süleymaniye Camii hakkında bilgiler… Mersin tavuğa tecavüz olayı ne, ne oldu? Tavuğa tecavüz eden kim, tutuklandı mı? ALMANYA-TÜRKİYE Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. Hafta maçları başladı mı? #127952 3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440 Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir? Tavuğa tecavüz etti! Olay nerede oldu? Şahıs tutuklandı mı? TYT AYT 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI! #9997 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı! Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu? FETÖ firarisi AKIN İPEK'İN YALISI satışa çıktı mı, ne kadar? Koza-İpek Holding'e ait BEYAZ KÖŞK ne kadara satılıyor, kaç TL? Vekâlet yoluyla hac yapılabilir mi? Şartları nelerdir? CRİSTİANO RONALDO GOL REKORU KIRDI! #129349 Ronaldo Suudi Ligi'nde kaç gol ile rekor kırdı? Cristiano Ronaldo kaç gol attı? #9917 27-31 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ #128185 Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? #128185 Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! ALES/2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES/2 sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman?
Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
title