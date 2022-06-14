Şehit ailesinin acısını paylaştı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Van'da görev yaparken şehit olan Astsubay Fikret Son'un şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif'te ailesinin acısını paylaştı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Van'da görev yaparken şehit olan Astsubay Fikret Son'un şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif'te ailesinin acısını paylaştı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Van'ın Başkale ilçesi kırsal kesiminde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Fikret Son'un şehadetinin yıl dönümünde Bozüyük'te okunan Mevlid-i Şerife katıldı. Bozüyük'ün Yeşilkent Cami'nde okunan mevlidin ardından şehit ailesinin evine konuk olan Vali Kızılkaya ailenin acısını paylaştı. Vali Kızılkaya, şehide rahmet ailesine sabırlar diledi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Van Yerel Haberler

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