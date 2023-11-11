Şehit ailesinin acısına ortak oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli'nde şehit ailesi ile bir araya geldi.

2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit düşen Osman Er'in ailesini Vali Aygöl yalnız bırakmadı. Acılı aile ile bir araya gelen Vali Aygöl, büyüklerin ellerinden öptü, sarıldı ve acılarına ortak oldu. Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Vali Aygöl, "Rabbim şehitlerimizin emaneti olan ailelerine karşı bizleri mahcup etmesin. Hep yanlarındayız. Bu vatan toprakları için canını feda eden şehit Osman Er'i anıyorum. Bizlere emanet olan ailesini yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK