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Şehit ailesini ziyaret etti

Şehit ailesini ziyaret etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1976 yılında İstanbul'da askeri göreve giderken şehit olan Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1976 yılında İstanbul'da askeri göreve giderken şehit olan Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte 1976 yılında İstanbul'da askeri göreve giderken şehit olan Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesinin acısına bir kez daha ortak olan Vali Aygöl, "Bilecik'in yiğit evladı aziz şehit emanetin emanetimiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin her zaman hatırlanması gerekir. Unutmuyoruz, unutmayacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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