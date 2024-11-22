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Şehit ailesine vefa

Şehit ailesine vefa
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte 2021 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte 2021 yılında Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, baba Süleyman Tortumlu ve anne Erengül Tortumlu ile bir müddet sohbet etti.

Vali Çiftçi'nin ziyaretine, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Jandarma Komutanı Doç. Dr. Tuğgeneral Engin Avcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül eşlik etti. Ziyaretin sonunda, tüm şehitlerimiz için dua edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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