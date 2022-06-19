Şehit ailelerinin buruk &quot;Babalar Günü&quot; - Haberler

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Şehit ailelerinin buruk "Babalar Günü"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit ailelerinin buruk 'Babalar Günü'

Başkent'teki şehitlikler, Babalar Günü sabahında ziyaretçiler ile doldu.

Başkent'teki şehitlikler, Babalar Günü sabahında ziyaretçiler ile doldu. Şehit aileleri, toprağa verdikleri canlarını mezarları başında anarken, bir şehit kızının ise gelinliği ile babasını ziyareti duygusal anlara sahne oldu.

Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde, Babalar Günü nedeni ile duygusal anlar yaşandı. Sevdiklerini toprağa veren şehit yakınları, bu özel günde kahramanları mezarları başında, dualar eşliğinde andı. Sabahın ilk saatlerinde Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen ve 'şehit babaları' yalnız bırakmayan aileler içerisinde bir kişi ise herkesin dikkatini çekti. Gelinliği ile şehitliğe gelen bir şehit kızı, babasının mezarı başında gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anların da yaşandığı şehitlik, gün boyu ziyaretçiler ile doldu taştı.

"Onlar bizim özel günlerimize gelecekken biz onların yanlarına geliyoruz"

Her özel günü, ailecek şehit oğlunun mezarı başında geçirdiklerini dile getiren şehit Osman Ercüment Köse'nin babası Hamit Köse, "Oğlum mezun olduktan 7 ay sonra Elazığ'ın Karakoçan ilçesine tim komutanı olarak göreve gitti. Operasyonda kalabalık bir terörist grubun olduğunu tespit ediyorlar. Operasyona giderken Ohi Deresi'nden geçtikleri esnada, bir askerinin suya düştüğünü görüyor. Kendisi de yüzme derslerinde gösterdiği başarılardan ötürü kendine güvenerek kurtarmak için suya atlıyor. Askeri kurtarıyor, fakat kendisi kurtarılamadı. Kendim de emekli astsubayım. Özellikle özel günleri burada geçiriyoruz. Buraya gelip mezar taşına sarılıp öpüp, özel günlerini kutluyoruz. Onlar bizim özel günlerimize gelecekken biz onların yanlarına geliyoruz. Artık onlar bizim büyüğümüz oldu" ifadelerini kullandı.

"Şehit olmasaydı düğününü yapacaktık"

Şehit Umut Coşkun'un babası Alim Coşkun ise, oğlunun mezarı başına gelmediğinde huzursuz olduğunu belirterek, "Tarif edilmez bir acısı var. Her gün buradayım. Her öğleden önce gelirim. Eğer şehit olmasaydı düğününü yapacaktık, nasip olmadı. Evlat acısı çok zor. Buraya gelmezsem huzursuz oluyorum" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cebeci Askeri Şehitliği Babalar Günü Ankara Yerel Haberler

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