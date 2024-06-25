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Şehit ailelerini iş yerlerinde ziyaret etti

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit ailelerini ve yakınlarını yalnız bırakmıyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit ailelerini ve yakınlarını yalnız bırakmıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit ailelerini ve yakınlarını iş yerlerinde ziyaret ederek daima yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlatıyor. Yaptığı anlamlı ziyaretler ile şehit ailelerinin mutluluğunu hisseden İlkay Türkoğlu, "Bizleri evlerinde ağırlayan şehit ailelerimizi bu seferde iş yerlerinde ziyaret ettik. Bizleri evlerinde olduğu gibi iş yerlerinde de çok güzel ağırladılar. Bizler bizi biz yapan değerleri ve toplumsal birlikteliğimizi korumak için durmadan buluşmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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