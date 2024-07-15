Erzurum'da 15 Temmuz şehit yakınları ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzurum'da şehit yakınları ziyaret edildi.

Bu çerçevede Vali Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırıda şehit olan Murat Ellik'in ailesini ziyaret etti. Vali Mustafa Çiftçi'nin şehit ailesi ziyaretine; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve İl Müftüsü Dr. Rüstem Can eşlik etti. - ERZURUM