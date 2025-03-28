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Şehit ailelerine ve gazilere bayram ziyareti yapıldı

Şehit ailelerine ve gazilere bayram ziyareti yapıldı
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Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince şehit aileleri ile gazilere Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarette bulunuldu.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince şehit aileleri ile gazilere Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarette bulunuldu.

Eskişehir Valiliği'nin himayaesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Kentte ikamet eden şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulunuldu. Müdürlük personeli, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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