Şehit ailelerine ve gazilere bayram ziyareti yapıldı

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince şehit aileleri ile gazilere Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarette bulunuldu.

Eskişehir Valiliği'nin himayaesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Kentte ikamet eden şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulunuldu. Müdürlük personeli, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. - ESKİŞEHİR