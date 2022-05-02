Şehit ailelerine bayram ziyareti

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Düzce Valisi Cevdet Atay, il protokol üyelerinin de katılımı ile şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret eden Vali Atay, daha sonra Şehit Furkan Kaplanbaba'nın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Vali Cevdet Atay, "Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret ettik. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun. Bu vesile kıymetli şehit ailelerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel