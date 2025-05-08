Şehit ailelerinden Vali Çelik'e ziyaret

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehit Okan Acar'ın annesi Zehra Acar ve kardeşi Berkan Acar'ın da bulunduğu ziyarette Vali Çelik, nazik ziyaretleri için şehit ailelerine teşekkür etti. Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek; "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Bu millet, vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarını ve onların emanetlerini asla unutmayacaktır" ifadelerini kullandı. Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ise Vali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi, derneğin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - NİĞDE