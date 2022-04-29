Şehit aileleri ve öğrenciler iftarda buluştu

TAVAS, DENİZLİ (İHA) - Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ramazan Ayı'nda gönülleri ısıtan bir iftar programı ile Tavas İlçesindeki Şehit Aileleri ve yurtlarda kalan öğrencileri buluşturdu. Tavas Yurt bahçesinde düzenlenen programda dualar vatan için toprağa düşen tüm şehitler için edildi.

Ramazan bereketi tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtlarında da yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kala Tavas Yurdunda kalan öğrencilerle Tavaslı Şehit Aileleri iftarda bir araya geldi. Tavas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği program dualarla başladı. Evlerinden uzakta olan öğrenciler aileler ile sohbet edip Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşadılar.

İlman, "Şehitler her daim dualarımızda olacak"

İftar programı öncesinde Tavas Yurt Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yapımı tamamlanıp faaliyete geçen Tavas Futbol Sahasında incelemelerde bulundu. Tavas Gençlik ve Spor İl Müdürü Serdar Eren'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İlman İftarda Şehit Aileleri için düzenlenen programa katıldı. Ailelerle yakından ilgilenerek sohbet eden İlman, "Aile hasreti çeken gençlerimizle şehit yakınlarımızın bir araya gelmesi dolayısıyla çok anlamlı bir program oldu. Şuan burada gençliğimiz varsa, bunu vatanımız için toprağa düşmüş gencecik fidanlarımıza, şehitlerimize borçluyuz. Üzerimize düşen görev, şehitlerimiz için ülkemizi her alanda en ileriye taşımak, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktır" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel