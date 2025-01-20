Üye Girişi
Haberler
Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

Devir teslim öncesi böyle karşıladı! "Evine hoş geldin"
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Dr. Ekrem Teymur: 'Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak'

Dr. Ekrem Teymur: "Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak"

Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye" desteği

Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler terörü lanetledi.

Ankara'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler terörü lanetledi. Gazi Lokman Aylar, "Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenler bilsinler ki biz bu oyunu bozarız" dedi.

Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Terörsüz Türkiye" başlığıyla gündemdeki konulara dair basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Teröristler ya silahlarını gömecek ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler"

Grup adına konuşan Genel Başkan Aylar, bazı STK temsilcilerinin "Bebek katili TBMM çatısı altına gelecek" gibi söylemlerle şehit ailelerini ve gazileri sokağa dökmeye çalıştıklarını iddia ederek, "Bunların arkasında hangi ihanet şebekelerinin ve oluşumların olduğunu gayet iyi biliyoruz ve takipçisi olacağız. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi teröristler ya silahlarını gömecek ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenler bilsinler ki biz bu oyunu bozarız"

Türkiye'nin teröristlerle masaya oturmayacağını, pazarlık yapmayacağını ve taviz vermeyeceğini söyleyen Gazi Aylar, "Son günlerdeki terörsüz Türkiye çalışmasında net bir ifade söz konusu, hiçbir şart olmadan terör örgütü kendini lağvedecek. Bundan başka her türlü söylem ve iddia ancak komplo teorisidir ve bu yalanların tek amacı vardır; milli hassasiyetleri söz konusu olan insanlarımızı provokasyon yoluyla devletle karşı karşıya getirmektir. Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenler bilsinler ki biz bu oyunu bozarız ve asla böyle bir hain plana geçit vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece silahlar gömülsün, bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok olsun"

"Silahın, öldürmenin ve savaşın sonu yok" diyen Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece 'silahlar gömülsün' demiyorum başka bir şey daha söylüyorum, 'bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok olsun'. Bu konuda hem devletimiz hem milletimiz kesin kararlıdır. Örgüt silahlarını sonsuza kadar gömecek, gittikleri yolun yol olmadığını söyleyerek kendisini feshedecektir. Bu milletin vicdanında ve bu devletin nazarında başka türlü aklanma olmaz, olamaz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
img

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.