Bilecik'te Şehit Aileleri ve Gaziler Ziyaret Edildi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, aziz şehitlerin ailelerini ve gazileri ziyaret ederek devletin yanlarında olduğunu vurguladı. Ziyaretlerde ailelerin ihtiyaçları dinlenirken manevi destek de sağlandı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberindeki ekip, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamında ailelerle yakından ilgilenen İl Müdürü Türkoğlu, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi "Aziz şehitlerimizin fedakarlığını asla unutmayacağız. Onların bizlere emaneti olan ailelerine ve gazilerimize minnettarız. Bu vefa borcumuzu her zaman hatırlayacak ve elimizden gelen her desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin ihtiyaçları dinlenirken, manevi destek de sunuldu. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel