BİLECİK (İHA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Bilecik'te valilik ve belediye tarafından şehit aileleri ve gazilere yemek programı düzenlendi. Yemek programına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses, siyasi parti temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Böylesine anlamlı bir organizasyonun parçası olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu; "Bundan tam 107 yıl önce emperyalist güçlere karşı eşsiz bir zafer kazanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz saygıyla anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Tüm gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları ve gaziler bu anlamlı etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'na teşekkürlerini iletti. - BİLECİK