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Şehit aileleri ve gaziler mevlit programında buluştu

Şehit aileleri ve gaziler mevlit programında buluştu
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Batman'da şehit aileleri ve gaziler, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Batman Valiliğinin desteklediği proje dahilinde düzenlenen mevlit programında bir araya geldi.

Batman'da şehit aileleri ve gaziler, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Batman Valiliğinin desteklediği proje dahilinde düzenlenen mevlit programında bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Önce Vatan Diyenlere Vefa Etkinliği" dahilinde Batman Şehit ve Gazi Derneği (BAŞGAD) tarafından tüm şehitler için yemekli Mevlit-i Şerif ve dua programı düzenlendi. Programda açılış konuşmasını yapan Batman Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Şehmus Özcan, "Bugün burada aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimizle birlikteyiz. Hepsine devlet ve millet olarak minnet ve şükran borçluyuz. Bugünün çocukları yarın hür bir ülkede yaşayabilsin diye bugün can veren fidanlar, makamınız şehitlik, yeriniz kalbimizin baş köşesidir. Bugün burada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda okunan Mevlit-i Şerifin ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş eşliğinde tüm şehitler için dua edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde düzenlenen programa, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü M. Zeki Eryarsoy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan, şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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