Aydın'da Çanakkale Şehitleri ve Gazileri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Aydın Valiliği tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, şehitlerin aileleri ve gazilerin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı. İftar sofrasında bir araya gelen katılımcılar, Çanakkale'nin anlamını ve bu destansı zaferin önemini bir kez daha yüreklerinde hissetti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, programın amacının sadece bir iftar birlikteliği olmadığını aynı zamanda şehitlerin ve gazilerin aziz hatıralarını yaşatma ve onlara olan minnet ve şükran duygularını ifade etme olduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gaziler de devletin ve toplumun kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek iftar programı için teşekkürlerini ilettiler. - AYDIN