Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi - Haberler

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Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Erzincan'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda iftar yapılmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Konuşmacılar şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere sağlıklı uzun ömürler dilediler. - ERZİNCAN

Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan, Şehit, Düğün, dua, Yerel, Haberler

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