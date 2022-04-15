Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programda iftar yapılmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Konuşmacılar şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere sağlıklı uzun ömürler dilediler. - ERZİNCAN