Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

İmralı heyetine yeşil ışık yaktı
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

Şehit aileleri ile devlet korumasında bulunan çocuklar iftarda buluştu

Şehit aileleri ile devlet korumasında bulunan çocuklar iftarda buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile yılı' etkinlikleri kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan devlet koruma ve bakımı altında bulunan çocukları iftarda bir araya getirdi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile yılı' etkinlikleri kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aileleri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan devlet koruma ve bakımı altında bulunan çocukları iftarda bir araya getirdi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan çocuklarla iftar sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyan şehit aileleri, vatan müdafaasında şehit verdikleri evlatlarının hatıralarını anlatarak, çocuklarla önemli bir bağ yakaladı. Çocuklar da şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaştıklarını belirterek, şehit aileleri ile bir araya gelmelerine vesile oldukları için Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve ekibine teşekkür etti. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekiştirildiği bu buluşmada, aynı sofrayı paylaşmanın huzuru yaşanarak aile kavramının ne denli kıymetli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Şehitlerin emanetleri en değerli miras olan aileleri ile devlet koruma ve bakımı altında bulunan çocuklarla zaman zaman bu tür programların yapılacağı belirtildi.

Programa Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, İl Müdür Yardımcısı Ayşenur Baysal, Şube Müdürü Şehmus Sırlı, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mehmet Erden, şehit aileleri ve çocuk evlerinde kalan çocuklar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
img

Ölü bulunan 4 çocuk annesi kadın sosyal medya fenomeni çıktı
img

Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
MHP'den Bahçeli'nin 'PKK'nın kurucu önderi' ifadesine ilişkin ilk açıklama

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
Lüks moda devine NFT davası

Lüks moda devine NFT davası
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.