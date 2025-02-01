Şehit aileleri için anlamlı çalışma

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla harekete geçip şehit ailelerini buluşturmaya başladı. Şehit ailelerinin tanışarak kaynaşmasını sağlayan etkinlik ile bu ailelerin kendilerini yalnız hissetmemelerinin sağlandığı belirtildi.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi nedeniyle harekete geçen Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü şehit aileleri için anlamlı bir projeye imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Şehit Aileleri Buluşuyor' projesi ile şehit ailelerinin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları sağlanarak, toplumda yalnız olmadıkları, devletin her daim yanlarında olduğu ve unutulmadıkları duygusunun daha da pekiştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve Şube Müdürü Şehmus Sırlı eşliğinde, 2012 yılında Van'ın Özalp ilçesinde vatani görevini ifa ederken şehit olan Bilal Kaya'nın annesi Kıymet ve babası Mehmet Kaya ile birlikte, 2017 yılında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin annesi Kamile ve babası Adnan Dicle'nin evine misafir olundu. Şehit aileleri bu etkinlikle hem tanışıp kaynaştı, hemde evlatlarını yad etti.

Şehit ailelerinin buluşturulması etkinliğinin bir nebze de olsa yaralarına merhem olduğunu belirten aileler, bu etkinliği yaparak kendilerini bir araya getiren Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti. - DİYARBAKIR