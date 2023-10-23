Şehit aileleri dernekleri: "İsrail'i lanetliyoruz"

Kastamonu Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlediklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm dünyanın yanı sıra Türkiye'den de tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu çerçevede İsrail'in sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak Kastamonu Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Dursun Kan ortaklaşa açıklama yaptılar.

Açıklama şunlara yer verildi: " İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak korunmasız sivillere yapılan bu saldırı tam anlamıyla bir vahşettir. Hastanede yaşam mücadelesi veren savunmasız siviller, en acımasız savaşlarda dahi hedef alınmamışken, İsrail hükümetinin düzenlediği bu saldırı, savaş suçu olduğu kadar insanlık suçudur. Bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu vahşi saldırıyı Şehit ve gazi ailelerinin temsilcileri olarak masum çocukları, yaşlıları, hastaları ve hastaneleri hedef alan bu alçakça saldırıyı bir kez daha en ağır şekilde lanetliyoruz. İsrail'in silahlı gruplar ile sivil insanlar arasında ayrım yapmaksızın sürdürdüğü şiddetin bir an evvel sonlandırılması, Türkiye'nin çabalarının desteklenerek bölgede huzurun tesis edilmesi için uluslararası teşkilatlar ve kamuoyu, üzerine düşen insani sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir". - KASTAMONU