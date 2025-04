Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kılıçaslan: "Yaşamı şehitlerimizin fedakarlığına borçluyuz"

Şehitler Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Anadolu topraklarının tarih boyunca nice destanlara sahne olduğunu belirterek; "Bugün hür bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimizin gösterdiği fedakarlığa borçluyuz" dedi.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Kılıçaslan; "Bu topraklar, tarih boyunca nice destanlara sahne olmuş; bağımsızlığı, bayrağı ve kutsal değerleri için gözünü kırpmadan can veren kahramanların yurdu olmuştur. Bugün hür bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimizin gösterdiği fedakarlığa borçluyuz" dedi. Şehitlik kavramının manasının büyüdüğünü ifade eden Kılıçaslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Şehitlik, milletimizin gözünde en yüce mertebe, en büyük onurdur. Her biri birer vatan evladı olan şehitlerimiz, geride bıraktıkları ailelerine, sevdiklerine ve milletimize kutsal bir miras bırakmıştır. Onların aziz hatıraları, sadece yıldönümlerinde değil, her an kalbimizdedir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların uğruna can verdiği değerlere sadık kalmak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluk, sadece bir anma ile sınırlı değil; birlik ve beraberliğimizi koruyarak, milletçe omuz omuza vererek yaşatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki; 'Bu aziz vatan şehitlerimizin emanetidir'. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'den günümüze kadar vatan toprağını kanıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Aynı uğurda mücadele eden kahraman gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." - KIRŞEHİR