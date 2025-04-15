Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Suriye arasında büyük projeler için Şam'a gidiyor

Milyarlarca dolarlık projelerin görüşmeleri başlıyor
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız

"Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız"

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kılıçaslan: "Yaşamı şehitlerimizin fedakarlığına borçluyuz"

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kılıçaslan:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitler Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Anadolu topraklarının tarih boyunca nice destanlara sahne olduğunu belirterek;

Şehitler Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Anadolu topraklarının tarih boyunca nice destanlara sahne olduğunu belirterek; "Bugün hür bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimizin gösterdiği fedakarlığa borçluyuz" dedi.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Kılıçaslan; "Bu topraklar, tarih boyunca nice destanlara sahne olmuş; bağımsızlığı, bayrağı ve kutsal değerleri için gözünü kırpmadan can veren kahramanların yurdu olmuştur. Bugün hür bir şekilde nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimizin gösterdiği fedakarlığa borçluyuz" dedi. Şehitlik kavramının manasının büyüdüğünü ifade eden Kılıçaslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Şehitlik, milletimizin gözünde en yüce mertebe, en büyük onurdur. Her biri birer vatan evladı olan şehitlerimiz, geride bıraktıkları ailelerine, sevdiklerine ve milletimize kutsal bir miras bırakmıştır. Onların aziz hatıraları, sadece yıldönümlerinde değil, her an kalbimizdedir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların uğruna can verdiği değerlere sadık kalmak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluk, sadece bir anma ile sınırlı değil; birlik ve beraberliğimizi koruyarak, milletçe omuz omuza vererek yaşatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki; 'Bu aziz vatan şehitlerimizin emanetidir'. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'den günümüze kadar vatan toprağını kanıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Aynı uğurda mücadele eden kahraman gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz." - KIRŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.