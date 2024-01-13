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Şehit Aileleri Dernek Başkanı: Şehitlerin hakları ödenemez

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Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 askerin şehit olmasının ardından Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini belirtti. Kılıçaslan, teröristlerin saldırılarının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar veremeyeceğini vurguladı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını talep etti.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyinde görev yapan 9 askerin şehit olmasının ardından açıklamada bulunan Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Kılıçaslan açıklamasında; "Hain bir pusu sonucu şahadet şerbetini içmiştir. Bu vatan toprakları uğruna gözlerini kırpmadan canlarını siper eden şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Teröristlerin namussuzca yaptıkları saldırılar biliyoruz ki, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar veremez" dedi. Türk Milleti'nin bir bütün olduğunu ifade eden Kılıçaslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Hain saldırının hesabının devletimiz tarafından misliyle sorulacağından zerre şüphemiz yoktur. TBMM uzantılı malum parti olmak üzere TV kanallarında, sosyal medyadaki tüm destekçilerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Terör olayına karışmış kim var ise idam cezasına çarptırılması, destekçisi olan ve sempatizanı olan kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması talebimizdir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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