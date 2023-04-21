- Şehirlerarası yolculukta denetimler artırıldı Tekirdağ'da polis ekipleri Ramazan Bayramı'nın sebebi ile yaptıkları trafik denetimlerinin yanı sıra şehirler arası yolculuk yapan otobüslerde de denetimler yaptı.

- Şehirlerarası yolculukta denetimler artırıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekipleri Ramazan Bayramı'nın sebebi ile yaptıkları trafik denetimlerinin yanı sıra şehirler arası yolculuk yapan otobüslerde de denetimler yaptı.

2023 yılı Ramazan Bayramı Tedbirleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren firmalara gidilerek, otobüs sürücüleri bilgilendirildi. Otobüs firmalarına emniyet kemeri önemini anlatan kısa filmler cd si verilerek tüm otobüslerde seyahat başlamadan yolculara izletilerek bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından İl Merkezi ve İlçelerde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri de arttırıldı. Bayram Tedbirleri çerçevesinde İskele Kavşağında yapılan denetimlerde durdurulan sürücülere bayram dolayısıyla daha da yoğun olan trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu çerçevede basılan el broşürleri de trafik ekiplerince yapılan denetimler esnasında sürücü ve yolculara dağıtıldı. Yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmaları Ramazan Bayramı süresince devam edecek.