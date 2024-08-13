Üye Girişi
Haberler

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Son 5 Yılda Bin 347 Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza Yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde şehirlerarası yolcu taşımacılığında kaza haberleri sıklaşıyor. Son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. Kazaların oluş şekillerinde en fazla görülen tür yoldan çıkma oldu. İlk 7 ayda ise 180 kaza yaşandı. Ayrıca haberde en çok kullanılan otobüs markaları da yer aldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında son 5 yılda bin 347 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Kazanın oluş şekillerinde yoldan çıkma en fazla görülen tür oldu.

Son dönemde şehirlerarası yolcu taşımacılığında kaza haberleri sıklaştı. En son Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan kazalar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü 3 gündür karayollarında otobüsleri sıkı denetim altına aldı.

Son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. 2020 yılında 218 otobüs kazası yaşanırken 2023 yılının tamamında 364 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Yıllararasındaki artış yüzde 67 olarak hesaplandı.

Kazaların oluş şeklinde ilk sırada 'yoldan çıkma' yer aldı

Otobüs kazalarının oluş şekillerine bakıldığında en fazla kaza türü yoldan çıkma olarak görüldü. Sırasıyla yandan vurma, devrilme, savrulma takla karşılıklı çarpışma kaza türleri olarak yaşandı.

İlk 7 ayda 180 kaza yaşandı

Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre yıllar içinde ölümlü ve yaralanmalı şehirlerarası otobüs kazaları sayısı belli oldu. Buna göre, 2020 yılında 218 adet, 2021 yılında 252 kez şehirlerarası otobüs kazası yaşandı. 2022 yılında 333 adet, 2023'te 364 adet ve 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.

En çok kullanılan markalar

Türkiye otobüs pazarında en büyük pay Mercedes-Benz Travego yer alıyor. Açık ara önde olan Mercedes Benz'i takip eden diğer markalar arasında; Setra, MAN, Neoplan, BMC, Otokar, Scania, Temsa bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu?
title