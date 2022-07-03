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Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor

Şehir merkezinde otopark problemine kalıcı çözüm üretmek için çalışmalara devam eden Melikgazi Belediyesi 140 bin metrekarenin üzerinde bir alanda çevre düzeni, otopark ve asfalt çalışması yapıyor.

Şehir merkezinde otopark problemine kalıcı çözüm üretmek için çalışmalara devam eden Melikgazi Belediyesi 140 bin metrekarenin üzerinde bir alanda çevre düzeni, otopark ve asfalt çalışması yapıyor.

Melikgazi Belediyesi olarak her mahallede ayrı çalışma yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Şehrin merkezinde Kiçikapı'dayız. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi olarak şehir merkezimizi her geçen gün güzelleştiriyoruz. Bu çerçevede kamulaştırma ile bize geçen yerleri temizliyoruz. Otopark ihtiyacını karşılamak için 140 bin metrekarenin üzerinde bir alanda çalışmalarımız devam ediyor. Otoparkları, yolu, kaldırımları ve ağaçlandırması ile çok güzel bir alan ortaya çıktı. Bir çok mahallede asfalt ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Her mahallede hizmet veriyoruz. Şehrin merkezin nitelikli bir otopark ihtiyacını karşılayacağız. Kartal Bulvarından başladık çalışmaya devam ettiriyoruz. Melikgazi'de hizmette sınır yok. Yapmış olduğumuz çalışmalar Kayserimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Yerel Haberler

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