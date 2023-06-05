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Şehir Hastanesi Personeli Kan Bağışladı

Şehir Hastanesi Personeli Kan Bağışladı

Yerel Haberler

Emekleriyle hayatlara dokunan Kayseri Şehir Hastanesi personeli, Kızılay'a kan bağışı yaparak da hayat kurtarıyor.

Emekleriyle hayatlara dokunan Kayseri Şehir Hastanesi personeli, Kızılay'a kan bağışı yaparak da hayat kurtarıyor.

Her türlü afette, olağanüstü halde özveriyle çalışan hastane personelleri, Kızılay'a kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya devam ediyor. Kızılay ekipleri tarafından hastane Acil Servis koridoruna mesai saatleri içinde belirli aralıklarla kurulan stant alanında, hem hastane personeli hem de hasta ve hasta yakınları kan bağışı yapabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehir Hastanesi Kayseri Kızılay Yerel Haberler

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