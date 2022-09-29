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Şehidine 6 yıl sonra kavuştu

Yerel Haberler

Şehidine 6 yıl sonra kavuştu

Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan Muhammed Arı'nın Afyonkarahisar'daki annesi Havva Arı hayatını kaybetti.

Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan Muhammed Arı'nın Afyonkarahisar'daki annesi Havva Arı hayatını kaybetti. Havva arı oğlunun cenaze töreninde, "Beni de gömün Muhammed'im yanına" demişti. Anne Arı 6 yıl sonra oğlunun yanına gömülecek.

Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından 2016 Mayıs ayında gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Arı'nın Bayat ilçesinde ikamet eden annesi Havva Arı hayatını kaybetti.

Şehit Muhammed Arı'nın cenaze töreninde Anne Havva Arı, "Muhammed'im kuzum, çatık kaşlı Muhammed'im, vallahi dayanamam Muhammed'im. Beni de gömün Muhammed'im yanına beni de gömün. Ben gireyim oraya kurban olurum sana" diyerek ağıtlar yakmıştı.

Şehit annesi Havva Arı'nın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Bayat ilçesi Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanında toprağa verilecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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