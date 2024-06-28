Üye Girişi
Haberler

Afrika'da Şehit Mehmet Ali Horoz'un Adıyla Kuyu Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe - Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yerine getirilerek, Afrika'da su kuyusu açıldı. Tüm Afrika'nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, şehidin vasiyetinin duygulandırdığını belirterek, başsağlığı diledi. Şehidin babası Kalender Horoz ise vasiyetin yerine getirilmesi için teşekkür ederek dua etti.

Afrika'da açılan Mehmetçik kuyularına, şehit Mehmet Ali Horoz'un adı eklenerek, vasiyeti yerine getirildi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Pençe - Kilit operasyonunda şehit düşmeden önceki vasiyetinde, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden" demişti.

Kurulduğu günden bu yana şehitler için Afrika'da su kuyuları açan Tüm Afrika'nın Dostları Derneği Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, "Şehit Mehmetçiğimizin Afrika'da su kuyusu açılması vasiyeti, bu faaliyetlerin içinde olmamız sebebi ile bizi daha fazla duygulandırdı. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehidin babası Kalender Horoz ise oğlunun vasiyeti yerine getirildiği için teşekkür ederek, "Evladımın vasiyetini yerine getirenlerden Allah razı olsun. Allah o topraklarda yaşayanları susuz vatansız bırakmasın. Allah'ım hayırlılarınızı kabul etsin" diye dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Afrika Yerel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
title