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Şehidin vasiyeti Afyonkarahisar'da yerine getirilecek

Yerel Haberler

Şehidin vasiyeti Afyonkarahisar'da yerine getirilecek

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti, Afyonkarahisar'da şehitler anısına bir dizi çalışma ile gündeme gelen gönüllü bir kadın tarafından yerine getirildi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti, Afyonkarahisar'da şehitler anısına bir dizi çalışma ile gündeme gelen gönüllü bir kadın tarafından yerine getirildi.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın duygulandıran vasiyeti Türkiye'yi harekete geçirdi. Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" dedi.

Afyonkarahisar'dan da şehidin vasiyetine destek veren Hilal Kalafat sosyal medya aracılığı ile yakın zamanda çıkacak olan 'Kahramanlar' kitabının tüm gelirlerini LÖSEV'e bağışlayacağını duyurdu.

Kalafat Afyonkarahisar'da hayırseverlerin ve şehit ailelerin desteği ile şehitler adına yapmış olduğu kütüphane ve müzik atölyesi projeleri ile tanınıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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