Üye Girişi
Haberler

Bursa Jandarması, Şehit Öğretmenin Kızını Öğretmenler Gününde Unutmadı

Bursa Jandarması, Şehit Öğretmenin Kızını Öğretmenler Gününde Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 1987 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkesir'in kızı Derya Dişkesir'i Öğretmenler Günü'nde surprise bir ziyaret ile kutladı. Matematik öğretmeni olan Derya Dişkesir, ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkeser'in matematik öğretmeni olan kızı Derya Dişkesir'i öğretmenler gününde unutmadı. Jandarma personeli tarafından okul ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta askerlik hizmetini yaparken birliği ile birlikte görevli olarak bulunduğu Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkesir'in kızı Matematik Öğretmeni Derya Dişkesir'i görev yaptığı Mihraplı Abdulkadir Can

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ziyaret etti. Sürpriz ziyarette şehit kızı ile birlikte okulda görev yapan tüm öğretmenlerin '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlanırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Anne karnında 6 aylıkken babası şehit düşen Derya Dişkesir, gurur ve duygusal anları bir anda yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı
Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.