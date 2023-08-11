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Şehidin naaşı memleketi Zonguldak'a geldi

Yerel Haberler

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer' in cenazesi memleketine geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer' in cenazesi memleketine geldi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinden olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için, bugün sabah saat 08.30'da Hakkari'nin Otluca ilçesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı önünde Birlik Uğurlaması yapıldı. Akabinde saat 09.00'da ise Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni ile cenazesi saat 13.00 sıralarında Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Şehit askerin 6 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken, acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.

Şehit Sezer'i naaşını karşılama törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra il protokolü katıldı. Şehidin naaşı baba evine getirilmek üzere yola çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Sezer Zonguldak Yerel Haberler

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