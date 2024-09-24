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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Duygusal Paylaşım

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Eşi Semih Yılmaz'dan Duygusal Paylaşım
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İstanbul Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Yılmaz, vatan uğruna yarım kalan sevdalarını anlatarak, eşine olan sevgi ve özlemini ifade etti.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan kocası Semih Yılmaz'dan duygu dolu paylaşım, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu"

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurulan şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehadeti ülkeyi yasa boğmuştu. Yılmaz'ın kendisi gibi polis memuru olan kocası Semih Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı yürek burktu. Yılmaz sosyal medya hesapları üzerinden düğün fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Ümraniye İstanbul Güvenlik Yerel Polis Polis

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