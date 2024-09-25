Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Eşyaları Okula Bağışlandı

2022 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın eşyaları, eşi tarafından isminin verildiği okula bağışlandı. Yıldırım'ın eşyalarını tek tek yerleştiren şehit eşi, duygu dolu anlar yaşadı.

Sivas'ın merkeze bağlı Gazi Köyünde dünyaya gelen Ömer Yıldırım, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevlendirildi. 2022 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada vurularak şehit olan Ömer Yıldırım, ailesinin isteği üzerine köy mezarlığına defnedildi. Ömer Yıldırım'ın da öğrenim gördüğü köy okuluna şehidin ismi verildi. Düğününe 29 gün kalan şehadet şerbetini içen Ömer Yıldırım'ın eşyaları, eşi Düriye Yıldırım tarafından isminin verildiği okula bağışlandı. Şehidin kanının bulunduğu palaska ve birçok özel eşyasını şehit köşesinde bulunan alana yerleştiren Düriye Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanlı palaskasını koklayarak yerleştirdi

Düğün hazırlıkları yaptıklarını ifade eden şehit eşi Düriye Yıldırım, "Ömer, 2022 yılının 6'ncı ayında şehadet şerbeti içti. Ömer'le nişanlıydık, şehit olmadan 3 ay önce nikahımızı kıydık. Düğünümüze 29 gün vardı. En güzel düğünü biz ona yaptık. Eşimin adını unutturmayan herkesten Allah razı olsun. Ben de elimden geldiğince ömrümün sonuna kadar onun adını yaşatacağım. O bizim için canını verdi, bizim için açlığa susuzluğa katlanmış biz bunları yapıyoruz. Bu ne ki? Kemeri Ömer şehit olduğunda komutanının üzerinden çıkardığı kanlı kemeri. Yara bandı ile sarılmış olan kulaklığı çok zor şartlarda düğün yapacağım diyerekten bantladığı kulaklık. Yeni kulaklık almayıp yara bandı ile sağlam hale getirdiği kulaklığı. Cevşeni dedesinin ona yaptığı bir cevşenmiş. Ömer keskin nişancıydı, kulaklığı atış yaparken kullandığı kulaklık. Sürekli dağda, operasyonda, arazide, izne gelince kullandığı gözlüğü ve her zaman canından çok sevdiği beresi var burada. Kemerini bırakmak biraz zor oldu. Onun kanı üzerinde olduğu için kemeri bırakmak zor oldu ama bu vatan için canını vermiş, biz bunları sergilemişiz bu ne ki?" ifadelerine yer verdi.

Şehit Ömer Yıldırım İlkokulu öğrencileri de duygularını ifade ederek şehide Allah'tan rahmet diledi. - SİVAS