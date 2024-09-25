Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Eşyaları Okula Bağışlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Eşyaları Okula Bağışlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın eşyaları, eşi Düriye Yıldırım tarafından isminin verildiği okula bağışlandı. Duygusal anlar yaşayan Düriye Yıldırım, eşinin kanının bulunduğu palaska ve diğer özel eşyalarını okulun şehit köşesine yerleştirdi. Şehit Yıldırım, Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında 2022 yılında yaşamını yitirmişti.

2022 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın eşyaları, eşi tarafından isminin verildiği okula bağışlandı. Yıldırım'ın eşyalarını tek tek yerleştiren şehit eşi, duygu dolu anlar yaşadı.

Sivas'ın merkeze bağlı Gazi Köyünde dünyaya gelen Ömer Yıldırım, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevlendirildi. 2022 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada vurularak şehit olan Ömer Yıldırım, ailesinin isteği üzerine köy mezarlığına defnedildi. Ömer Yıldırım'ın da öğrenim gördüğü köy okuluna şehidin ismi verildi. Düğününe 29 gün kalan şehadet şerbetini içen Ömer Yıldırım'ın eşyaları, eşi Düriye Yıldırım tarafından isminin verildiği okula bağışlandı. Şehidin kanının bulunduğu palaska ve birçok özel eşyasını şehit köşesinde bulunan alana yerleştiren Düriye Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanlı palaskasını koklayarak yerleştirdi

Düğün hazırlıkları yaptıklarını ifade eden şehit eşi Düriye Yıldırım, "Ömer, 2022 yılının 6'ncı ayında şehadet şerbeti içti. Ömer'le nişanlıydık, şehit olmadan 3 ay önce nikahımızı kıydık. Düğünümüze 29 gün vardı. En güzel düğünü biz ona yaptık. Eşimin adını unutturmayan herkesten Allah razı olsun. Ben de elimden geldiğince ömrümün sonuna kadar onun adını yaşatacağım. O bizim için canını verdi, bizim için açlığa susuzluğa katlanmış biz bunları yapıyoruz. Bu ne ki? Kemeri Ömer şehit olduğunda komutanının üzerinden çıkardığı kanlı kemeri. Yara bandı ile sarılmış olan kulaklığı çok zor şartlarda düğün yapacağım diyerekten bantladığı kulaklık. Yeni kulaklık almayıp yara bandı ile sağlam hale getirdiği kulaklığı. Cevşeni dedesinin ona yaptığı bir cevşenmiş. Ömer keskin nişancıydı, kulaklığı atış yaparken kullandığı kulaklık. Sürekli dağda, operasyonda, arazide, izne gelince kullandığı gözlüğü ve her zaman canından çok sevdiği beresi var burada. Kemerini bırakmak biraz zor oldu. Onun kanı üzerinde olduğu için kemeri bırakmak zor oldu ama bu vatan için canını vermiş, biz bunları sergilemişiz bu ne ki?" ifadelerine yer verdi.

Şehit Ömer Yıldırım İlkokulu öğrencileri de duygularını ifade ederek şehide Allah'tan rahmet diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ömer Yıldırım Yerel Terör sivas

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });