Şehidin ismi, yetiştiği çocuk bakım kuruluşuna verilerek son dileği yerine getirildi - Haberler

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Şehidin ismi, yetiştiği çocuk bakım kuruluşuna verilerek son dileği yerine getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehidin ismi, yetiştiği çocuk bakım kuruluşuna verilerek son dileği yerine getirildi

Pençe-Kilit harekatı kapsamında ağır yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı, vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne verildi.

Pençe-Kilit harekatı kapsamında ağır yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı, vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne verildi.

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Isparta Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) yetişti. Pençe-Kilit harekatı kapsamında; 21 Haziran'da çıkan çatışmada ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu.

Şehit Özgül, çatışmaya gitmeden önce Whatsapp uygulamasından bir tanıdığına, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te. Sizden istirhamım şudur: Eğer şehit olursam adım ve soy adım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Orada büyüyen çocuklar şehir olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam. Her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hakkım varsa hepinize helal olsun" diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şehit Özgül'ün yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezinin isminin Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildiğini duyurdu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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