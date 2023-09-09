Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Kütahya'da, hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan ve 7 yıl önce Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki helikopter kazasında şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin adının verildiği kütüphane, protokolün katılımı ile hizmete sunuldu.

Saray Mahallesi Şehitler Camiinin bitişiğinde emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk ve mahalle sakinlerinin kitap bağışı toplayarak kurduğu Şehit Ekrem Dereli Kütüphanenin açılış törenine Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve mahalle sakinleri katıldı.

Zeki Aktürk, şehit Ekrem Dereli'nin Kütahya Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık 10 yıl görev yaptığını dile getirdi.

Aktürk, "Kitapların öğrencilerle buluşmasını, mahallemize de bir kütüphane kurarak taçlandırmaya karar verdim. Yine hayırseverlerimizin destekleriyle oluşturduğumuz kütüphanemize, daha önce komşum ve yaklaşık 16 yıllık dostum olan, 2017 yılında şehit düşen polis memurumuz Ekrem Dereli'nin isminin verilmesinin uygun olacağını düşündük. Şehidimiz, mahallemizin sevilen ve sayılan bir sakiniydi. Bugün onun ismini verdiğimiz kütüphanemizi açtık. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Törende, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve Belediye Başkanı Alim Işık'ta birer konuşma yaparak, şehit Ekrem Dereli Kütüphanesinin kurulmasını sağlayan Aktürk ve mahalle sakinlerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA