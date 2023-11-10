Şehidin ismi ailesinin yaşadığı sokağa verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Meclisi, Şehit Mustafa Bazna'nın ismini ailesinin oturduğu sokağa verirken Karahacımusa Mahallesi ismi Karacahacımusa Mahallesi olarak değiştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikincisi toplantısı tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapılan toplantıda, bir önceki toplantının meclis tutanak özeti oy birliği ile kabul edilirken, komisyonlara havale edilen 38 gündem maddesi için oylama yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde mecliste grubu bulunan partiler kısa birer konuşma ile İsrail'in Filistin'e insanlık dışı saldırılarını lanetlediklerini ifade etti.

Ardından Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddelerinin görüşmesine geçen meclis, ek ödenek konulması, norm kadro uygulamaları, müdürlükler arası ödenek aktarması konuları ile hukuk komisyonuna havale edilen servis araları yönetmeliği maddelerini görüşerek karara bağladı.

İmar komisyonuna havale edilen maddelerin görüşülmesinde Pençe Kilit Harekatında şehit düşen Mustafa Bazna'nın ismi ailesinin oturduğu Çay Mahallesindeki sokağa verilmesi ve Karahacımusa Mahallesi isminin Karacahacımusa Mahallesi olarak değiştirilmesi kabul edildi.

Toplantı, imarla ilgili diğer gündem maddelerinin oylanarak karara bağlanması ve üçüncü birleşimin 16 Kasım Perşembe günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilerek sona erdi. - DÜZCE