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Şehidin 'Gülistan'ı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehidin 'Gülistan'ı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Babalar Günü'nde Samsunlu şehit P. Uzm. Çavuş Recep Çalışkan'ın ailesini unutmadı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Babalar Günü'nde Samsunlu şehit P. Uzm. Çavuş Recep Çalışkan'ın ailesini unutmadı. Şehidin emaneti 'Gülistan' bebekle ilgilenen Dağlı, şehidin babasının da Babalar Günü'nü kutladı.

Vali Zülkif Dağlı, Pençe Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Harun Çalışkan'ın 1 aylık bebeği Gülistan Miray ile yakından ilgilenen Dağlı, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehidin babası Recep Çalışkan'ın da babalar gününü kutlayan Vali Dağlı, "Kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyen, tüm şehitlerimiz ve ahirete irtihal eden kolluk kuvvetlerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Şehit aileleri devletimiz için çok değerli" diyen Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman şehit ailelerinin yanında ve hizmetinde olduğunu da sözlerine ekledi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zülkif Dağlı Babalar Günü Yerel Haberler

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