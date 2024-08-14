Şehit Jandarma Pilotunun Eşi ve Kardeşi Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

Kahramanmaraş'ta helikopteri yönlendirirken kanat çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun eşi ve kardeşi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Oğuzhan Adalıoğlu, 07 Mart 2023'te deprem nedeniyle görev yaptığı Kahramanmaraş'ta yönlendirdiği helikopterdeki üst palinin başına çarpması sonucu şehit oldu. Adalıoğlu'nun vefatı tüm Eskişehir'e büyük bir üzüntü yaşatırken, eşi Sevim Adalıoğlu ve kardeşi Dilek Doğan Tuna, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu. Şehidin yakınları ziyaret sırasında Vali Aksoy ile bolca konuşma imkanı buldu. - ESKİŞEHİR