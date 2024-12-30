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Tuğgeneral Engin Avcı, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Önek'in Ailesini Ziyaret Etti

Tuğgeneral Engin Avcı, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Önek'in Ailesini Ziyaret Etti
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Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, 20 Ekim 2019 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Mardin Derik İlçe Jandarma Komutanlığı'na şehidin isminin verildiği 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek Vardiya Yatakhanesi' ile ilgili bilgi verildi ve şehidin ailesine 'İsim Verme Şildi' takdim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ziyaret etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doçent Doktor Engin Avcı ve beraberindeki heyet Derik İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken 20 Ekim 2019 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ziyaret etti.

Bu arada; Mardin İl Jandarma Komutanlığı Derik İlçe Jandarma Komutanlığınca birlik bünyesinde bulunan vardiya yatakhanesine "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek Vardiya Yatakhanesi" ismi veridi. Ziyaret esnasında şehidin ailesine "İsim Verme Şildi" Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doçent Doktor Engin AVCI tarafından takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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