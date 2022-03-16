Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi

Zonguldaklı şehit piyade er Sait Miyanyedi'nin yakınlarına, 2933 sayılı Devlet Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve tevcihi ile verilmesi uygun görülen devlet övünç madalyası ve beratı Vali Mustafa Tutulmaz tarafından tevcih edildi.

Vali Tutulmaz, Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı Tevcih Töreninde yaptığı konuşmada: "Ülkemizin bütünlüğü, birlik ve beraberliği uğrunda canını veren aziz şehitlerimizin siz değerli yakınları için ne yapsak azdır, her zaman yanınızda olacağız, Aziz şehidimize rahmet diliyorum" dedi.

Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı Tevcih Törenine; şehit Sait Miyanyedi'nin babası Satılmış Miyanyedi, annesi Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Cezmi Yalınkılıç, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Veli Köktürk katıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel