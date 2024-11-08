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Şehadetinin 19. yılında anıldı

Şehadetinin 19. yılında anıldı
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Şehit Piyade Er İlhan Özbay, vefatının 19. yıldönümünde memleketi Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde anıldı.

Şehit Piyade Er İlhan Özbay, vefatının 19. yıldönümünde memleketi Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde anıldı.

Iğdır'da vatani görevini yaparken kaza kurşunuyla 8 Kasım 2006 tarihinde şehit düşen Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er İlhan Özbay, şehadetinin seneidevriyesinde yad edildi.

Şehit Piyade Er İlhan Özbay'ın şehadetinin 18. yıldönümü dolayısıyla Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Hamit Buyurgan, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ve Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enes Dincel de eşlik etti.

Ardından Şehit Piyade Er İlhan Özbay, dualarla anıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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