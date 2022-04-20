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Şeffaf Oda 15. haftasında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şeffaf Oda 15. haftasında

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Şeffaf Oda buluşmalarının bu hafta on beşincisi gerçekleşti.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Şeffaf Oda buluşmalarının bu hafta on beşincisi gerçekleşti. Ramazan ayında da aynı hızla devam eden Mevlana Mahalle Meydanı'ndaki uygulama, yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Şeffaf Oda uygulaması çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşların bir kısmı çeşitli konulardaki isteklerini dile getirirken bir kısmı da önerilerini aktardı.

BAŞKAN VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYOR

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasıyla belediyeye gelemeyen vatandaşlarla mahallelerinde buluştuklarını belirterek, isteklerini yerinde dinlediklerini ve çeşitli konulardaki önerilerini değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Yalçın, görüş ve projeleriyle destek veren vatandaşlara teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Başkan Yalçın ile Şeffaf Oda'da görüşen vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yalçın, mevlana, Türkiye, Talas, Yerel, Haberler

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