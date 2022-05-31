Seferihisar Yaz Sezonuna Hazır - Haberler

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Seferihisar Yaz Sezonuna Hazır

ANKA - Yerel
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Seferihisar Yaz Sezonuna Hazır

Seferihisar Belediyesi, ilçeyi yaz sezonuna hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mavi bayraklı plajlarda kış mevsiminde rüzgar ve dalgaların getirdiği birikmiş atıklar temizlenirken, sahilde ihtiyaç olan bölgelere de kum takviyesi yapıldı.

Seferihisar Belediyesi, ilçeyi yaz sezonuna hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mavi bayraklı plajlarda kış mevsiminde rüzgar ve dalgaların getirdiği birikmiş atıklar temizlenirken, sahilde ihtiyaç olan bölgelere de kum takviyesi yapıldı.

Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar Akarca bölgesinden başladı.

Türkiye'nin en çok mavi bayraklı plajına sahip Seferihisar'da ücretsiz hizmet veren soyunma kabinleri ve tuvaletler ekipler tarafından onarılarak yeni sezona hazırlandı.

Plajlarda kış mevsiminde rüzgar ve dalgaların getirdiği birikmiş atıklar temizlenirken, sahilde ihtiyaç olan bölgelere de kum takviyesi yapıldı.

ANKA / Yerel

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