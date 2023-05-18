Seferihisar'ın Plajları Yaza Hazırlanıyor

Türkiye’nin en çok mavi bayraklı plajına sahip Seferihisar’da sahiller, yaz sezonuna hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla plajlar, yaz tatilini geçirecek vatandaşlar ve Seferihisarlıların hizmetine hazır hale getirilecek.

Türkiye'nin en çok mavi bayraklı plajına sahip Seferihisar'da sahiller, yaz sezonuna hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla plajlar, yaz tatilini geçirecek vatandaşlar ve Seferihisarlıların hizmetine hazır hale getirilecek.

Tarihi ve turistik olmasının yanı sıra mavi bayraklı plajları ile de ünlü Seferihisar'da sahiller, yaz sezonu için temizlenmeye başladı. Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ücretsiz hizmet veren soyunma kabinleri, tuvaletler onarılırken kış mevsiminde rüzgar ve dalgaların getirdiği atıklar temizlendi. Ayrıca ihtiyaç olan bölgelere iş makineleriyle kum takviyesi yapıldı. İlçe merkezine ortalama 5-10 km uzaklıkta bulunan plajlara özel araçlarla ya da toplu taşıma ile kolayca ulaşılabiliyor.

Yapılan yenileme ve temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, havaların ısınmasıyla birlikte Seferihisar'da tatilcilerinde plajlara akın etmeye başlayacağını belirterek, "Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak misafirlerimiz ve hemşerilerimizin yaz aylarını huzurlu ve mutlu geçirmelerini sağlayacağız" dedi.